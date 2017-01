William Levy: Tener una heroína no está lejos 

CIUDAD DE MEXICO (AP) — William Levy combate zombis con Milla Jovovich en su más reciente película, Resident Evil: The Final Chapter. Pero en la vida real, el actor cubano encuentra heroínas por todos lados.

“Hoy en día crecemos con madres solteras y ellas se convierten en nuestras heroínas”, dijo Levy en una entrevista reciente con The Associated Press desde Miami. “Es una realidad a la que yo he estado acostumbrado a vivir toda mi vida y a admirar toda mi vida”.

Levy forma parte del elenco del “Capítulo final”, en el que Alice (Jovovich) busca la cura para el Virus-T que ha creado una epidemia de zombies en el planeta.

En su fin de semana de estreno en Estados Unidos la película recaudó cerca de 13.6 millones de dólares, mientras que a nivel internacional sumó 28.3 millones. La cinta de acción y terror también tuvo una alfombra roja en México en la que estuvieron presentes Jovovich, Levy y Ali Larter.

Se trata de la última entrega de la saga, escrita por Paul W.S. Anderson a partir del videojuego homónimo, que llegó al cine por primera vez en 2002 y ha dado pie a seis películas.

La franquicia es considerada la más exitosa basada en un videojuego y está muy cerca de sumar 1.000 millones de dólares a nivel mundial con todas sus cintas, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo.

“Acepto que era fanático de la franquicia, me gustaba este tipo de películas”, dijo Levy, quien comenzó a jugar el videojuego cuando debutó en la década de 1990. “Pensaba ‘qué rico poder hacer una película así’, ¿qué se sentiría poder jugar al héroe y salvar la vida de los humanos? Por eso hay que tener cuidado a veces con lo que uno pide porque se me cumplió 15 años después”.

El cubano interpreta a Christian, uno de los sobrevivientes de la epidemia que ayuda a Alice a combatir a los zombis y la farmacéutica Corporación Umbrella que tiene el control en medio del caos.

“Usaba dos pistolas de doble cañón cada una y una espada en la espalda, tenía que combinar las dos armas durante la pelea”, dijo sobre su papel.

Como muchos fans, Levy quisiera que Alice siguiera peleando.

“Soy de los que cree que no debería acabarse, porque es una película que a la gente le gusta mucho, muy exitosa. Las cosas que funcionan, que a la gente le gustan y son exitosas no se deberían acabar nunca”.

Actualmente Levy filma en República Dominicana la película “El fantasma de mi novia”.