Boricua galardonado en Sundance

El festival de cine Sundance premió la producción Dina, dirigida por el puertorriqueño Antonio Santini y el estadounidense Dan Sickles, como mejor documental estadounidense.

El jurado de la edición de 2017 entregó el premio de Mejor Drama Estadounidense a “I Don’t Feel at Home in this World Anymore“, de Macon Blair, mientras que el título de Mejor Documental Estadounidense se llevó Dina.

Dina trata sobre un romance entre dos personajes no convencionales, una instantánea sensible de dos personas comunes en el espectro del autismo que están decididos a construir un futuro juntos.

“Dan y yo queríamos hacer una película en la que podríamos celebrar otras diferencias”, describieron los también creadores de Mala Mala que aborda la realidad de la población transgénero, según recoge Hollywoodreporter.

Dina fue Diagnosticada con el Síndrome de Asperger y su historia busca inspirar a otros a través de su relación amorosa con Scott Levin.

Por otro lado, la ópera prima de Blair, I Don’t Feel at Home in this World Anymore cuenta la historia de una auxiliar de enfermería deprimida, que un día roban su casa y descubre un nuevo sentido de la vida al empezar a buscar a los ladrones, acompañada de Tony, su extraño vecino. Protagonizada por Melanie Lynskey y Elijah Wood.

La ceremonia de entrega de premios comenzó con una referencia al decreto antiinmigración del presidente Donald Trump contra siete países de mayoría musulmana.