Analista político intenta dictar pauta a Julio Rivera Saniel

El analista político y empresario, Enrique “Quique” Cruz utilizó la red social de Twitter para cuestionar el trabajo periodístico del hombre ancla de Noticentro Fin de Semana, Julio Rivera Saniel, quien a su vez le salió al paso al mantendor de Análisis 630. La controversia fue sobre la noticia del proceso que había iniciado Domino’s Pizza para reentrevistar al personal de cuatro de sus establecimientos.

Rivera Saniel entrevistó en el noticiario de ayer domingo a uno de los empleados de la cadena de pizzas que recibió la carta de que sería entrevistado nuevamente como parte de un proceso interno de la empresa en tiempos de crisis. El periodista anunció en sus redes sociales que tendría la entrevista a lo que el analista le cuestionó si había buscado una reacción de la empresa y lo emplazó a corroborar su historia. Esto provocó una lluvia de reacciones en la red social, sobretodo de personas que defienden la recién aprobada reforma laboral. El periodista le salió al paso al analista y lo invitó a ver el reportaje antes de reaccionar.

El periodista incluyó la expresión de la empresa que ayer mismo confirmó que habría un proceso de personal en cuatro de sus tiendas. La situación en la cadena de pizzas requirió hoy la intervención del secretario del Trabajo, Carlos J. Saavedra para dejar claro que no podían entrar en un proceso de recontratar a los empleados. Finalmente, se informó que el personal no pasará por el proceso de entrevistas y que no pueden alterarle sus beneficios laborales bajo los parámetros de nuevos empleados bajo la Reforma Laboral.

Aquí parte del intercambio de tuits entre el analista Cruz y el periodista Rivera Saniel.

Entrevistas!!! Eso no significa recorte de salarios y beneficios, de serlo le caemos encima, pero guarden las balas para cndo sea Nec !!! https://t.co/Eazr5k7sxK — Enrique Kike Cruz (@kikecruznotiuno) January 29, 2017

@kikecruznotiuno KiKe, ¿a qué es que estás reaccionando? Consejo: espera a ver la noticia. Reaccionar a la nada no es saludable. — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) January 30, 2017