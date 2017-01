Miss México: "Si Trump quiere construir el muro que lo haga"

Por: Joaquín Meza

Especial para Metro desde Filipinas

La mexicana Yuselmi Kristal Silva habló con Metro sobre la controversial medida que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la construcción de un muro en la frontera de su país y el suelo estadounidense. A unos días de que se realice la final del más importante concurso de belleza a nivel mundial en Manila, Filipinas, Silva responde a este diario tres preguntas ‘calientes’, en las que se abordan temas como la rivalidad con sus compañeras.

1. ¿Qué opinas de la decisión de Donald Trump de construir el muro entre Estados Unidos y México?

Cada quien hace lo que quiere con su gobierno y si el señor Trump quiere construir el muro que lo haga, estoy segura que el tiempo le pasará la factura. Estamos en tiempo de unión, de crear puentes no de crear divisiones y ya sabemos cual es su expertise en el gobierno, ninguno, por lo tanto a mí no me preocupa en lo absoluto lo que él diga, yo soy, con orgullo, una mexicana muy segura de mi misma y él tiene que entender que somos dos países hermanos, que nos necesitamos quiera él o no.

2. ¿Qué opinión tienes sobre la supuesta rivalidad entre tú y dos candidatas, Miss Venezuela y Miss Panamá?

Que son puras bromas, que todos los días compartimos. Aquí yo vine a hacer mi trabajo, aquí yo vine enfocada en lo mío, a seguir las instrucciones de Lupita Jones y no a estar pendiente de las candidatas. Si les gusto, si me aprueban, yo soy una mujer muy segura y mi norte es la corona de Miss Universo y ese es mi compromiso con mi país y con mi organización, ni Miss Venezuela, ni Miss Panamá me quitan el sueño.

3. ¿Es cierto que te inyectaste colágeno en los labios?

Completamente falso, estos labios son naturales, son así carnositos de nacimiento. (Ríe a carcajadas).

La noche final del certamen se realizará este domingo a las 8:00 de la noche y se verá por la pantalla de Wapa TV.