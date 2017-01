Miss Guatemala: “Mi futuro no depende de una corona”

Por Joaquín Meza

Especial para Metro desde Filipinas

Virginia Argueta trabajó su preparación para Miss Universo en el país que más reinas ha tenido, Venezuela. Sin embargo, dice que el entrenamiento más que garantizarle la corona, la hizo una mejor persona.

La joven guatemalteca respondió preguntas de Metro sobre el proceso que culmina este domingo con la competencia final de Miss Universo en Filipinas.

Metro: ¿Cuéntanos de tu proceso de entrenamiento, ¿por qué lo hiciste en Venezuela?

Tan pronto gané me dije a mí misma que quería ir a Miss Universo preparada, quería ir con todas las herramientas necesarias para ganar la corona y me contacté con un buen amigo venezolano que tiene mucha experiencia en certámenes y entrenamiento de misses. Cuando llegué a Venezuela me puse en sus manos y trabajamos áreas como pasarela, proyección escénica, entrevista de jurado, vestuario, maquillaje y todo lo que no te puedes imaginar que necesita una reina de belleza no solo para estar bien preparada, sino para estar lista para enfrentarte a muchas candidatas de diferentes países con diferentes mentes y actitudes. Hoy me siento feliz porque mi entrenamiento ha dado frutos, la gente ha comentado lo bueno de mi evolución, comentan en las páginas de belleza y eso me hace feliz. Mira, gane o no, ya yo gané y eso es lo que me hace sentir satisfecha.

Metro: O sea que fuiste a Venezuela, el país de las reinas ¿y no viniste con la mentalidad de ganar Miss Universo?

No es eso, no quiero que me malentiendan, yo fui a Venezuela, pero fui a donde una persona que me ayudó a dar la mejor versión de mí y gracias a él, que puso todo su tiempo y empeño en mí, hoy soy otra Virginia, con una mentalidad muy diferente. Por supuesto que quiero ganar, pero si no gano, estoy preparada para enfrentarlo y seguir mi vida, mi destino o mi futuro no depende de una corona, depende de lo que yo voy a ser mas allá de este certamen.