Sal García: "¿Te imaginas que Miss R.D. no vaya a Miss Universo?"

Por Joaquín Meza

Especial para Metro desde Filipinas

La dominicana Rosalba “Sal” García manifestó sentirse satisfecha con su participación en la edición número 65 de Miss Universo que se realiza en Manila, Filipinas. Metro conversó con la candidata quisqueyana, quien buscará el domingo la segunda corona para su isla.

Metro: ¿Cómo te sientes con tu desempeño en el certamen de Miss Universo desde el primer día que llegaste hasta el día de ayer con la noche preliminar?

—Me siento muy satisfecha, he sido una candidata que ha visto su trabajo no como una forma solo de representar a mi país, pero también lo he visto como un reto, el estar aquí con 85 candidatas no es nada fácil, tienes que tener la mente y espíritu en orden para poder saber cómo actuar, cómo competir y no solo estoy satisfecha, me siento orgullosa de que al final pude llegar a Filipinas y llevar esta banda que dice República Dominicana.

Metro: Fuiste muy criticada cuando ganaste Miss República Dominicana, recibiste mucho bullying. ¿Cómo pudiste sobrepasar todo ese mal momento?

Lo logré gracias a mí y te digo gracias a mí porque si tú no crees en ti, si tú no te más, si tu no te quieres, no te valoras, ¿quién lo va a hacer por ti? nadie lo hará y por eso gracias a mí y a mi familia que fueron el soporte más importante pude no sobrepasar, pude triunfar ante la adversidad y dejarle saber a todos los que me criticaban que en algún momento se iban a arrepentir y, mira, así ha sido. Ahora todos me aman, ahora todos quieren a Sal y eso no está mal, eso para nada está incorrecto, pero antes de criticar a una persona hay que pensarlo dos veces, uno no puede andar por la vida menospreciando a los demás por el simple hecho de que no nos guste tal o cual persona.

Metro: Todos sabemos el escándalo que se formó cuando abriste la cuenta para recolectar dinero en GoFoundme, ¿eso te ayudó o te perjudicó?

¿Te imaginas que la candidata de Miss República Dominicana no vaya a un Miss Universo? Te podrás imaginar lo que eso hubiese creado, una conmoción, porque hay que ser honestos, todos esperan al igual que Venezuela, Puerto Rico, también se espera la candidata de mi país. Me ayudó porque yo necesitaba el dinero y no me arrepiento de haberlo hecho. Me ayudó porque me dio promoción, pero promoción para que gente que yo ni podía imaginar me ayudaran como lo hicieron Miss Australia y Miss Venezuela y mucha gente de otros países que nunca pensé que podían ayudarme, se creó una cadena de amistad y eso es lo que me llevo de todo esto. No me perjudicó en lo absoluto, se perjudicaron aquellos que me criticaron y no me ayudaron.

La noche final del certamen se realizará este domingo a las 8:00 de la noche y se verá por la pantalla de Wapa TV.