Pedro Capó estremece en la SanSe

El cantautor boricua, Pedro Capó encendió anoche las Fiestas de la Calle San Sebastián donde el público lo recibió con una calurosa recepción.

El cantante, quien interpretó gran parte de su repertorio incluyendo grandes éxitos como “Si tú me lo pides” y “Todo me recuerda a ti”, se gozó la interacción de un público que no dejaba de cantar junto a él sus canciones en la Plaza Colón del Viejo San Juan.

“¡Buenas noches San Juan! ¡Buenas noches San Juan! Estamos gozando. Más na, que rico estar aquí con ustedes”, fueron las primeras palabras de Capó a la entusiasta multitud.

En un momento dado, agradeció a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín por incluirlo en la oferta músical de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2017. “Gracias a nuestra alcaldesa, yo soy sanjuanero, yo nací aquí y me crié aquí. Gracias a nuestra alcaldesa Carmen Yulín que siempre nos da el break de la esperanza y nos pone a tocar. Hay que apoyar la música del país de uno porque si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer”, sostuvo.

Capó llamó a tarima al cantante Christian Pagán con quien interpretó a dúo la canción “Un minuto”. Pagán también interpretó en solitario su canción “Bien”.

Metro.PR pudo cubrir para redes sociales parte de la presentación y las reacciones de entusiasmo, cariño y admiración para el cantante no cesaron. Seguidoras de Capó enviaron emotivos mensajes desde todas partes de la Isla y desde Estados Unidos.

Ve aquí parte de la presentación.