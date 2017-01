Le dicen gorda a la Burbu

La presentadora de televisión Angelique Burgos “La Burbu” compartió el momento en el que un hombre le menciona “yo me acuerdo de ti cuando eras más flaca” mientras le pedía una dirección.

Al momento, se encontraba con su compañero de trabajo Melwin Cedeño, quien no aguantó la risa por el comentario.

Burgos, le respondió a Cedeño “a mi no me da ninguna risa… yo no le pregunté a el si yo era más flaca o no”.

Mira el video aquí: