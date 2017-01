Kany presentará show interactivo en el Choliseo

Para Kany García, el concierto del 28 de enero será muy especial, porque “es el más completo de mi carrera y con el que me siento más preparada. El repertorio está espectacular y el show está espectacular”.

La intérprete de “Cómo decirle” mencionó que es la primera vez que contará con un cuerpo de baile y coreografías.

“Yo no bailo para nada y por eso quise hacer algo diferente”, reconoció entusiasmada.

“Vamos a utilizar el cuerpo de baile de la compañía Andanza para hacer algo bien especial en canciones específicas y cada canción se vestirá de forma diferente. Es la primera vez que vamos a jugar con las coreografías y, además, será un show bien interactivo en el que a través de una aplicación los celulares van a estar configurados con las luces del show. Esto es algo que en Puerto Rico no se había hecho y estamos bien emocionados con esto”.

En cuanto a la producción, comunicó que ha sido bien compleja “porque se contrataron músicos adicionales y una orquesta de cuerdas para reforzar lo que estaba hecho en el estudio de forma digital y que pueda sonar en vivo”.

“En cuestión de logística también ha sido bien complicado, pero va a ser bien lindo. Ha sido retante, pero a mí me encanta porque la finalidad del artista es hacer el show. Esas dos horas la gente se olvida de lo que está viviendo y va a disfrutarse y a escuchar todas las canciones que han hecho suyas”, detalló.

Su preparación

Antes de cada actuación la artista prefiere tomar alguna bebida caliente, coñac o whisky.

En su camerino, aprecia los cortes fríos o vegetales. No le gustan las frutas.

“Me gusta tener mis velitas o algo que me relaje, y soy bien selectiva con la gente que me acompaña antes del show porque me gusta cuidar esa energía antes de cada concierto”.

Además, indicó que todavía no está finalizado el plan de invitados especiales.

Cuarta producción musical Limonada

“Estoy superfeliz y bien contenta porque cada disco nos trae cosas diferentes y este disco no ha sido la excepción. Por otro lado, que la gente me permita hacerlo es una gran bendición. Limonada nos ha permitido abrir plazas nuevas. Hemos llegado a lugares que no pensábamos que llegaríamos. Ha sido bien lindo que álbum tras álbum hemos podido hacer un Choliseo. Ha sido una gran bendición”, consideró.

Otros proyectos

Luego de la presentación en la isla, continuará con la colaboración del álbum en español para Jennifer López y algunos duetos con Marc Anthony.

Además, continuará con una gira de conciertos por Sudamérica, en países como Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia, promocionando su más reciente proyecto musical.

La también empresaria, que cuenta con su propio perfume Up y una línea de jeans, no descarta la posibilidad de hacer un libro con sus canciones para tocar en guitarra, una línea de bultos para instrumentos y una marca de café.