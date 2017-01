"La La Land" encabeza lista de nominados a premios BAFTA

LONDRES – El aclamado musical “La La Land” encabezó el martes con 11 nominaciones la lista de candidatos a los premios BAFTA, el equivalente británico del Oscar.

La alegre y dulce cinta romántica protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone compite en los apartados de mejor película, director, actor y actriz, entre otros. Los BAFTA son considerados un fuerte indicador de lo que sucedería en los Premios de la Academia hollywoodense el mes próximo.

Las nominaciones le dan aún mayor impulso al musical, que ya ganó un récord de siete Globos de Oro el domingo.

La película filosófica de ciencia ficción “Arrival” y el thriller psicológico “Nocturnal Animals” recibieron nueve postulaciones cada una a los premios británicos. Las nominaciones fueron anunciadas en la sede de la academia británica por los actores Dominic Cooper y Sophie Turner.

Las nominadas a mejor película son, además de “La La Land”, “Arrival”, el drama “I, Daniel Blake”, el relato sobre el paso a la adultez “Moonlight” y el drama familiar “Manchester by the Sea”.

Los candidatos a mejor actor son Gosling, Andrew Garfield por “Hacksaw Ridge”, Casey Affleck por “Manchester by the Sea”, Jake Gyllenhaal por “Nocturnal Animals” y Viggo Mortensen por “Captain Fantastic”. Mientras que por el premio a la mejor actriz compiten Stone, Amy Adams por “Arrival”, Emily Blunt por “The Girl on the Train”, Meryl Streep por “Florence Foster Jenkins” y Natalie Portman por “Jackie”.

Entre los nominados a mejor actor o actriz de reparto están Jeff Bridges por “Hell or High Water”, Viola Davis por “Fences” y Nicole Kidman y Dev Patel por “Lion”.

Patel, radicado en Londres, dijo que era un honor ser reconocido en su ciudad. “Mi familia está literalmente como loca en estos momentos”, expresó.

También fue nominado a mejor actor de reparto Hugh Grant por su papel del actor St. Clair Bayfield, compañero de la cantante de ópera sin oído interpretada por Streep en “Florence Foster Jenkins”.

“Es un gesto tan amable de BAFTA, y me siento muy complacido tanto por mí como por St. Clair Bayfield. Ninguno de los dos hemos sido exactamente asiduos esta temporada de premios”, dijo Grant.

El premio al mejor director se disputará entre Denis Villeneuve por “Arrival”, Ken Loach por “I, Daniel Blake”, Damien Chazelle por “La La land”, Kenneth Lonergan por “Manchester by the Sea” y Tom Ford por “Nocturnal Animals”.

Los ganadores se darán a conocer el 12 de febrero, dos semanas antes de los Oscar, en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres.

Los BAFTA difieren de su contraparte estadounidense al tener una categoría separada para películas británicas. Las nominadas en este apartado son “I, Daniel Blake”, el estridente viaje por carretera “American Honey”, el drama judicial “Denial”, la mágica aventura “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, el documental “Notes on Blindness” y la cinta de terror basada en Irán “Under the Shadow”.