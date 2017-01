Critican falta de nominados latinos en Globos de Oro 2017

Washington- La Coalición Nacional Hispana ante los Medios (NHMC, en inglés) criticó hoy la falta de diversidad en los Globos de Oro que entregó este domingo la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que no premió a ningún latino.

“Pocos latinos estuvieron nominados este año porque todavía se ofrecen pocos papeles a los latinos, detrás y delante de la cámara, especialmente en cine”, lamentó en un comunicado el director general de la NHMC, Alex Nogales.

Los latinos representan el 18 % de la población (de EEUU) y tenemos que representar esas caras, voces e historias si queremos aumentar la comprensión y la empatía que tantos artistas destacan en sus elocuentes discursos de aceptación sobre diversidad e inclusión”, añadió.

El actor mexicano Gael García Bernal por su papel en “Mozart in the Jungle”, Lin-Manuel Miranda por la canción “How Far I’ll Go” de la película “Moana” y la actriz de origen boricua Gina Rodríguez por su rol en “Jane the Virgin” eran los tres nominados latinos junto a la cinta “Neruda” en los Globos de Oro de este domingo.

La gala, sin embargo, fue más diversa que en otras ocasiones y producciones protagonizadas por afroamericanos como “Moonlight”, ganadora del premio a la mejor película, “Fences” o la serie “Atlanta” salieron como triunfantes de la cita.