Brenda Jiménez entre las favoritas de Miss Universo 2016

Brenda Azaria Jiménez, Miss Puerto Rico Universe 2016, partirá en dos días para representar a la isla en Miss Universo 2016 en Manila, Filipinas y ya se encuentra entre las favoritas para alzarse con la corona que ostenta Pia Alonzo Wurtzbach.

La conocida página especializada en reinas de belleza Missosology, publicó hace unos días su primer top rumbo al certamen que se realizará el 29 de enero. Las primeras cinco posiciones son ocupadas por Maxine Medina (Filipinas), Andrea Tovar (Colombia), Raissa Santana (Brasil) Mariam Habach (Venezuela) y Chalita Suansane (Tailandia).

Estas son seguidas por las participantes de Barbados, Australia, Estados Unidos, Francia y México. Los lugares del 11 al 15 son ocupados por Holanda (11), Puerto Rico (12), Indonesia (13), Canadá (14) y Ucrania (15).

Sorprendentemente, la boricua sobrepasa a delegadas como Panamá, Perú, Argentina, Chile, República Dominicana y Ecuador, quienes en los últimos meses se han destacado en sesiones fotográficas y han ocupado lugares, por largo tiempo, en las predicciones de expertos en reinas de belleza.

Desde el 2013, ninguna participante puertorriqueña logra entrar al cuadro de las semifinalistas. Bodine Koehler (2012), Gabriela Berríos (2014) y Catalina Morales Gómez (2015) no obtuvieron la suerte de Viviana Ortiz Pastrana (2011) y Monic Marie Pérez (2013), quienes se posicionaron entre las quince semifinalistas de sus respectivos años.

¿Romperá Brenda la racha de no clafisicación de Puerto Rico en Miss Universo por dos años consecutivos? Habrá que esperar la noche del domingo, 29 de enero para saberlo.

Missosology's official Pre-Arrival Hot Picks for the 65th @MissUniverse pageant! #65thMissUniverse #MissUniverse https://t.co/tlbLrZWAb8 pic.twitter.com/rQfMIeb0Fn

— Missosology (@missosology) January 7, 2017