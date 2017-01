"Se le voltea" glúteo a famosa modelo

La modelo argentina Sabrina Sabrok reveló en el programa “Suelta la sopa” (Telemundo) que entrará nuevamente a sala de operaciones luego que un implante de un glúteo “se le volteó”.

“Uno de los glúteos se volteó y estaba produciendo una sustancia cuyo líquido es peligroso para la salud y me tengo que cambiar los implantes. Yo no me pensaba operar, pensaba que eran para toda la vida, y aprovechando me voy a poner unos más grandes”, dijo la modelo de 40 años en el dicho programa de cotilleo.

Esta anunció en un video que publicó en su cuenta de Instagram que estrenó una página porno en Internet.