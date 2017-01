Clarissa Molina pide ayuda para que Miss R.D. vaya a Miss Universo

La representación de República Dominicana en Miss Universo 2016, que se realizará el 29 de enero en Manila, Filipinas, continúa en suspenso. La joven Rosalba ‘Sal’ García pidió la ayuda de sus seguidores en la página Give Forward para continuar su sueño de llevar la banda de su isla.

Su antecesora como Miss República Dominicana Universo y Nuestra Belleza Latina 2016, Clarissa Molina, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para ayudar a García.

“Mi querida Sal García porque te entiendo, porque las varias veces que hemos hablado me he dado cuenta que tienes ganas y porque viví en carne propia esta experiencia y se lo que se siente, querer y no poder, te apoyo de corazón. Vamos todos a unirnos” (sic.), fue parte del escrito que colgó Molina.

Clarissa logró colocarse entre las diez semifinalistas de Miss Universo 2015, el cual se realizó en diciembre de 2015 y ganó la filipina Pia Alonzo Wurtzbach.

García, de 24 años y oriunda de Maimón, pidió la ayuda para recaudar diez mil dólares, lo que al momento de esta nota, había acumulado 9,759 dólares.

“Fui victima del mas grande y cruel “bullying” en la historia en mi país. Mas no pudieron detenerme el acoso emocional no me detuvo. Por tal razón la empresa privada no me ha apoyado. Para colmo, durante el mes de Noviembre nuestra querida Republica Dominica fue declarada zona de desastre por las continuas lluvias torrenciales y quizás, por esta razón, no cuento con el apoyo del gobierno. Mi Directora del Miss Republica Dominicana Universo (MRDU) ha hecho todo lo humanamente posible, pero NECESITAMOS AYUDA!” (sic.), lee parte del mensaje que escribió Miss República Dominicana Universo 2016.

Habla Magali Febles

La directora de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, explicó en una entrevista televisiva que por falta de apoyo de varios patrocinadores tuvieron que recurrir a pedir ayudar en la Internet para que República Dominicana no se quede sin representación en Miss Universo.

“No es algo que se decidió a último momento. Nosotro hemos tocado muchas puertas y hemos encontrado muy poco apoyo y, lamentablemente, hemos tenido que decidir por la página. No es mucho dinero. Estamos hablando como de 21 mil dólares, pero estamos ahí a punto de lograrlo”, sostuvo Febles.