Miss República Dominicana busca dinero para ir a Miss Universo 2016

A menos de diez días para que de inicio la concentración de Miss Universo 2016 en Filipinas, la candidata dominicana Rosalba “Sal” García publicó en su cuenta de Give Forward un mensaje para que sus seguidores la ayuden económicamente para sus gastos en el certamen.

“Fui victima del mas grande y cruel “bullying” en la historia en mi país. Mas no pudieron detenerme el acoso emocional no me detuvo. Por tal razón la empresa privada no me ha apoyado. Para colmo, durante el mes de Noviembre nuestra querida Republica Dominica fue declarada zona de desastre por las continuas lluvias torrenciales y quizás, por esta razón, no cuento con el apoyo del gobierno. Mi Directora del Miss Republica Dominicana Universo (MRDU) ha hecho todo lo humanamente posible, pero NECESITAMOS AYUDA!” (sic.), lee parte del mensaje que escribió Miss República Dominicana Universo 2016.

García, de 24 años y oriunda de Maimón, pidió la ayuda para recaudar diez mil dólares, lo que al momento de esta nota, había acumulado 7,052 dólares.

“Debo lograr los fondos con carácter de urgencia para el viaje que debo emprender a representar a mi país a Manila, Filipinas este próximo 10 de enero. La organización dominicana ha hecho todo por apoyarme, pero no hemos logrado lo suficiente. No me da vergüenza solicitar el apoyo, ni por mi, ni por mi país el cual nunca ha faltado en 60 años y esta ocasion, sé que no será la primera vez. Con tu ayuda mi meta es alcanzable. Yo se que si tu me apoyas, se puede lograr no importa cuan humilde o cuantiosa sea tu aporte”.

Por su parte, el experto puertorriqueño en reinas de belleza, Héctor Joaquín Colón reaccionó sobre la petición de García en las redes sociales.

“Llego esto a pasar en Puerto Rico, no me quiero imaginar como los fanáticos, entusiastas, seguidores e intransigentes harían su agosto para destruir no solo a la candidata pero también a la Directora Nacional. Es lamentable que a 10 días del comienzo de la edición número 65 de Miss Universe una candidata como lo es Sal García, con una “Directora” como la Señora Magali Febles tenga que estar pidiendo dinero para su viaje a Filipinas. Definitivamente es incomprensible, absurdo, intolerable, ilógico, inadmisible y completamente insensato que esta niña tenga que estar pasando por esta situación. No la critico a ella en lo absoluto, pero es una gran falta de respeto de parte de su “Directora Nacional” y así todavía muchos se atreven a pedir el regreso de este ser humano a las riendas de Miss Universe Puerto Rico. Para muestra, un botón basta” (sic.), sostuvo Colón en su cuenta de Facebook.

Las más de 90 participantes de la edición número 65 del concurso internacional comenzarán a llegar al mencionado país asiático desde el martes, 10 de enero y se espera que todas estén allí dos días después.

La final del concurso será el 29 de enero, donde la filipina Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universo 2015, coronará a su suplente por el próximo año.

En las pasadas tres ediciones de Miss Universo, dos de las tres beldades quisqueyanas se han posicionado entre el grupo de semifinalistas. En 2013, certamen celebrado en Rusia, Yaritza Reyes se colocó en el Top 10, mientras en la del 2015, la actual Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina, también recayó en las mejores diez del Universo.