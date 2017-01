Brenda Azaria Jiménez habla de los preparativos finales para Miss Universe

Brenda Azaria Jiménez, la actual Miss Puerto Rico Universe, viajará el 11 de enero a su cita con la historia en Filipinas.

El evento cumbre de Miss Universe será el 29 de enero.

La reina admitió que en plena celebración navideña ha tenido unos días muy “intensos”.

“Ya estamos cerrando los últimos detalles de mi preparación, lo que son las maletas, recogido de ajuar y las clases”, comentó entusiasmada.

Resaltó que “voy a Filipinas a cumplir uno de los más grandes sueños que es representar a mi hermoso Puerto Rico”.

Brenda Azaria admitió que “durante toda mi vida” ha defendido los colores de su bandera como deportista.

“Ahora se me permitió hacerlo en otra faceta, que es en el mundo de la belleza. ¡Estoy tranquila! Todavía no me han dado nervios. Estoy en el ajetreo de que debemos tenerlo todo ‘ready’ porque faltan pocos días”, señaló, en entrevista con la agencia Inter News Service (INS).

La joven, que exhibirá un vestido típico inspirado en el escudo de Puerto Rico, saca tiempo para analizar las candidatas a través del Internet, ya que “es parte del proceso”.

“No quiero encontrarme con sorpresas en Filipinas. Entiendo que todas somos buenas candidatas. Somos únicas e irrepetibles. Yo voy a dar lo mejor de mí. Voy a poner en práctica todo lo que he aprendido durante el reinado. Voy a representar a Puerto Rico como sabemos hacer los puertorriqueños”, precisó.

Brenda Azaria recalcó que “estoy más que contenta, más que bendecida”, con el ajuar que llevará a Filipinas, gracias a las creaciones de Gustavo Arango, Miriam Budet, Eclíptica, Marcos Carrazana, OF Atelier, José Raúl, Edzel Giovannie, Javier Arnaldo, Gabriel Nevárez, Liliam Landrón, Juan Carlos Collazo, Elier Aubret, Herman Nadal, Pedro Ángel Chaluisant, Boanerge y Valdy.

De los accesorios se encargaron Forever Crystals, Elaine Moreira, Ivelisse Nieves, Daniel Espinosa y Harold Cabrera.

“Voy súper segura de mí, porque he trabajado mucho durante todos estos meses. Ya se acerca la hora cero, pero estoy segura de que lo voy a dar todo”, puntualizó.

La beldad soltó una carcajada al ser cuestionada sobre vaticinios de que ganará la corona universal.

“Yo creo en un Dios que me puso en este camino con un propósito. Estoy aquí por algo y tengo un cometido que cumplir. Todas las buenas vibras son aceptadas. Yo voy a dar lo mejor”, aseguró.

Luego de la juramentación del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares, Miss Puerto Rico Universe 2016 expresó que “los cambios son positivos. Veo los cambios como retos”.

“A Puerto Rico le digo que en la unión está la fuerza. Que nos mantengamos unidos y perseverantes. Tener esta oportunidad de cambio implica que (hay) que plantearse nuevas metas y un futuro más amplio”, declaró Brenda Azaria.

La futura pediatra enfatizó que “deseo las bendiciones más grandes al nuevo gobernador de Puerto Rico. Sé que está buscando el bien común para nuestra Isla. Todos trabajando por un bien común, una misma meta, sé que Puerto Rico va a salir adelante”.