Productora de show rechaza acusación de sabotaje de Mariah Carey

Dick Clark Productions respondió a la acusación de Mariah Carey de sabotaje en su actuación en vivo en el especial “New Year’s Rockin’ Eve”.

La desastrosa participación de Carey en el espectáculo de Año Nuevo en Times Square copó titulares en todo el mundo: la superestrella tuvo problemas vocales durante su corta actuación y no cantó durante gran parte de ella a pesar de que los temas pregrabados sonaban de fondo.

Carey estaba visiblemente molesta durante la actuación y tras ella tuiteó, empleando un improperio, que estas cosas ocurren. Su representante, Nicole Perna, culpó de lo sucedido a problemas técnicos y, en una entrevista con Billboard, dijo que la empresa Dick Clark Productions obstaculizó el trabajo de Carey.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017