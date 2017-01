City Vibes en La Concha Resort para recibir el 2017

La Concha A Renaissance Resort celebró con City Vibes su esperada y ya tradicional fiesta para despedir el 2016 y festejar la llegada del 2017, expresó el gerente de la hospedería, Mike Rivera.

Para celebrar la llegada del Año Nuevo, como ya es costumbre cientos de huéspedes e invitados festejaron hasta las primeras horas del 2017 al estilo citadino, glamoroso y moderno que caracteriza este evento en La Concha Resort, el cual se ha convertido en una de las invitaciones más codiciadas para celebrar la nochevieja.

Los huéspedes e invitados bailaron toda la noche y parte de mañana al ritmo de DJ Tatiana quien fue traída especialmente desde España para la ocasión, junto a Triumvirato, la variedad musical de Cuenta Regresiva y el saxofonista Edgar Abraham. Como es ya tradición al filo de la medianoche, la hospedería obsequió a los presentes con un espectacular despliegue de fuegos artificiales.

La festiva ambientación para la noche estuvo a cargo de The Lounge junto a la iluminación de Music Factory, reflejando dos tipos de fiesta. El Lobby Bar, el área de la piscina y Solera fue transformado en un glamoroso escenario citadino al estilo de los más sofisticados en el mundo con tarimas de varios niveles, artes y grafitis en pantallas. Luego, pasada la medianoche el Lobby fue convertido con una espectacular iluminación en un Glow in the Dark Party.

Los invitados, previo a la celebración, pudieron degustar un exquisito bufe especial para la ocasión en el restaurante Delicias. City Vibes contó con el auspicio de los licores Moët & Chandon, Finlandia y1800 Tequila, distribuidos por Ballester Hermanos.

La Concha A Renaissance Resort, un espectacular hito en la arquitectura caribeña moderna, cuenta con 248 habitaciones frente al mar y una moderna Torre de 235 Suites. La oferta gastronómica incluye: Solera, Delicias, Komakai, Aroma, Lobby Lounge Bar, Serafina San Juan y Perla. Todas las facilidades cuentan con Internet de alta velocidad gratis. El hotel cuenta con un moderno gimnasio frente al mar y el casino más novel del Caribe. Para reservaciones e información adicional pueden llamar al 787-721-7500 o visitar la página www.laconcharesort.com.