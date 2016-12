Marion Cotillard: No sentí la necesidad de jugar Assassin’s Creed

Por: Orlando Maldonado, Movie Network

Londres, Inglaterra – Como empezando a hacer un listado, la actriz Marion Cotillard menciona los nombres de Michael Fassbender y el director australiano, Justin Kurzel, cuando se le pregunta qué fue lo que más le llamó la atención de la película “Assassin’s Creed”. Es la segunda vez que la actriz francesa y ganadora del Oscar tiene la oportunidad de trabajar con ambos. El año pasado, Cotillard trabajó junto a Fassbender en la más reciente adaptación de “Macbeth”, a cargo de Kurzel. “El poder trabajar nuevamente con este increíble equipo me parecía muy emocionante”, declaró la actriz durante una mesa redonda en la ciudad de Londres, donde se encontraba promoviendo el estreno de la película.

“Esto fue antes de leer el guión. Me emocionaba la idea de hacer algo completamente diferente. Ya anticipaba un buen guión, pues se trata de personas inteligentes y sensibles”, añadió Cotillard, quien espera su segundo bebé con el actor y director francés, Guillaume Canet.

En la película, exhibiéndose ahora en los cines de Puerto Rico, la actriz de 41 años interpreta a Sophia Rikkin, una científica en busca de erradicar la violencia para siempre. “[Sophia] tiene un trasfondo muy interesante”, declaró Cotillard como en forma de promesa. “Se aleja del cliché del científico de películas a gran escala”, aseguró.

Tu personaje fue creado para la película. ¿Sentiste la necesidad de buscar información sobre el videojuego?

No lo hice por dos razones. No sentí que fuera necesario jugarlo. Tengo una amiga que está obsesionada con el juego y ni tan siquiera ella me obligó a hacerlo, lo que me sorprendió mucho. Me enseñó mucho sobre el juego, y fue muy interesante escuchar a alguien hablarte sobre algo con esa pasión. Creo que la película gustará a los fanáticos del juego y los que no lo son gracias al guión. No es necesario conocer el juego para apreciar la película.

¿Qué piensa tu amiga sobre los cambios?

¡No le dije nada! Ella lo intentó todo, pero le expliqué que no me permitían revelar información. Aún así pasaba día y noche en las redes sociales en busca de detalles sobre la película. Tenía discusiones con otros fanáticos e intercambiaban teorías sobre quién interpreta a quién y sobre la historia, pero nunca le dije nada. Tener que ocultarle información fue uno de mis grandes retos mientras hacía esta película.

¿Compartió algún elemento del juego contigo que te llamó la atención?

Sí, y todo era muy interesante para mi pues nunca lo había jugado y tampoco tenía la intención de hacerlo. Ella me habló sobre los ancestros, el Animus y la regresión en el tiempo. Absorbí todo su conocimiento. Ella quería lo mismo de mi, pero no le dije absolutamente nada. Se comportó bastante cool.

Tu personaje es un templario, quienes son considerados los villanos de esta franquicia.

Sí, pero lo interesante de esto, y que también está presente en el juego, es que no se trata de gente buena versus gente mala. Sus diferencias están en sus estilos de vida y sus formas de pensar. No comparten una meta, pero la violencia está muy presente en ambos lados. Mi personaje es un templario, pero antes de eso es una científica que sólo quiere acabar con la guerra. Esa es su motivación.

Con filmes y roles más pequeños, usualmente tienes la oportunidad de crear un trasfondo para tu personaje. ¿Lo hiciste para Sophia?

Sí, tuve que crear una historia. Creo que cuando no tengo información sobre el personaje como quién era cuando niña, quién la crió y qué tipo de relación tuvo con sus progenitores, en este caso su padre, tengo que crearla pues es información que necesito.

¿Ya sabes que harás después de esto?

¡Nada!

¿Descansar un poco?

Descansar y ponerme más grande. Siempre me ha avergonzado confesar que tengo la habilidad de decirle que no a todo. [Me avergüenza] porque recuerdo cuando era una actriz joven sin trabajo. Creo que de haber escuchado a una actriz veterana decir que finalmente no tiene trabajo, habría reaccionado como “¿ah sí?, pues dame tu trabajo”. Pero ahora mismo no tengo nada. Terminé una película hace tres semanas y lo próximo es promover todas las películas que hice el año pasado. Eso me tomará hasta febrero, y luego me enfocaré en ser madre, lo cual en realidad no es poco.

¡Es bastante!

Pero no es considerado un “trabajo”, lo cual es bueno. Cuando le preguntas a una mujer a qué se dedica y te contesta con “ser madre”, tienes que entender que esto es un trabajo de 24 horas, los siete días de la semana, que nunca terminará. ¡No hay tal cosa como el retiro!

¿Qué opinas del estatus de la mujer en el cine en el 2016?

Nos queda mucho camino por recorrer, pero tenemos a actrices con un aura muy fuerte que abogan por el resto. Esto está trayendo cambios, lo cual es bueno, pero hubo un tiempo en que las grandes películas iban exclusivamente a actores hombres. Hoy en día tenemos a Jennifer Lawrence, y no recuerdo bien su nombre, pero hay una chica que ganó el Oscar y ahora será una superhéroe. ¡Brie Larson!

Recientemente trabajaste con Robert Zemeckis. ¿Cómo lo describirías?

[Con él] di un salto a un universo completamente diferente. Es un visionario. Le dio un giro diferente a una historia clásica. Estaba fascinada de estar con él en el set, pues he visto sus películas en innumerables ocasiones. Él era todo un universo para mi cuando era pequeña. Verlo trabajar fue fascinante. Me encantó.