Don Francisco celebra su cumpleaños

Feliz cumpleaños a el gran hombre y maestro @donfranciscotv !!! Que pase un día bendecido y que sean muchos mas. Gracias por brindarme los mejores momentos y aprendizaje de mi carrera. #donfrancisco #sghastasiempre #felizcumpleaños

A photo posted by V a n e s s a De R o i d e (@vanessaderoide) on Dec 28, 2016 at 1:27pm PST