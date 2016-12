Kristhielee Caride estrena nuevo look

✨Buenas Tardes ✨ "El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad"... Preparándome para recibir el 2017 con nuevos bríos, renovada y nuevos proyectos por venir. ENAMORADA ❤️ de mi nuevo "look" como siempre gracias a mi adorado Adriel Ortiz Hair & Makeup • Designer quién es el encargado de mi arreglo personal. (Pronto más fotos) ¿Y tú estás preparado para recibir el nuevo año? "Porque el MUNDO le pertenece a aquellos que se atreven a creer en la belleza de sus sueños"!!! 🤗👸🏻✨ Un beso enorme, -Kristhielee 😘 #miss #model #actress #confidentlybeautiful #hair #newlook #fashion #positivevibes #puertorico Metro Puerto Rico El Vocero de Puerto Rico Belleza PR Reinas Universal RU Micro Beauty @leadrik

A photo posted by Kristhielee Caride (@kristhielee_caride) on Dec 27, 2016 at 2:16pm PST