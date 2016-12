Michael Fassbender: "Todo es un fracaso hasta que no lo es"

Londres, Inglaterra – Michael Fassbender, protagonista de la adaptación para el cine del juego “Assassin’s Creed”, nunca fue fanático de los videojuegos cuando joven, aunque confesó haber jugado algunos de los títulos más populares como Street Fighter.

“Recuerdo uno en el que había que matar fantasmas, esqueletos y cosas así. Jugué un poco de Super Mario Bros y Sonic the Hedgehog, pero también había uno en que tenía que volar un helicóptero. ¡También jugué Space Invaders!”, exclamó el actor alemán en medio de una entrevista de mesa redonda en Londres para promover el estreno de “Assassin’s Creed”. La película está programada a estrenar en los cines de la isla el próximo jueves, 29 de diciembre.

En la película, Fassbender interpreta a Callum Lynch, un asesino destinado a morir que descubre que es un descendiente de la Sociedad Secreta de Asesinos tras recuperar recuerdos bloqueados genéticamente. Estas nuevas memorias le permiten revivir las aventuras de su predecesor, Aguilar, durante el siglo XV en España. Luego de adquirir increíbles habilidades y conocimiento, Callum Lynch está preparado para enfrentar a los opresores Caballeros Templarios en el presente. Lo acompañan en el elenco la francesa Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Charlotte Rampling y Michael Kenneth Williams.

¿Eras bueno en los videojuegos?

No, en realidad no (riéndose). Me iba mejor en los juegos de carreras de autos. Recuerdo haber jugado Fórmula 1 en años más recientes. Lo que hacía era practicar algunas carreras como Monaco. Invertía tantas horas que terminaba siendo bueno en el juego. Hubo una vez, creo que en el 96, que jugué la noche entera. Cuando fui a dormir y cerré los ojos, aún podía ver el juego. No he jugado en años.

¿Has jugado Assassin’s Creed?

Sí, lo jugué una vez antes de comenzar a filmar. Pensé que debía jugarlo antes de hacer la película.

Viendo como estas películas de videojuegos no transfieren bien al cine, ¿dudaste alguna vez de unirte al proyecto?

No, una vez tomo una decisión, me comprometo un 110%. No hay espacio para la duda. Lo pensé, pero ya estaba comprometido con el concepto. Todo es un fracaso hasta que no lo es.

¿Estuvo alguna de la acción de la película inspirada en los videojuegos?

El parkour, el cual es una parte enorme del juego. El parkour y el salto de fé son dos elementos a los cuales nos aferramos muy fuerte.

¿Descubriste elementos que podrían atraer a un público que nunca lo ha jugado?

Pues, lo que me atrajo a mi fue El Artefacto; la manzana del Jardín del Edén. Me pareció que era un concepto genial y muy intrigante. Es un concepto bíblico con el que casi todo el mundo está familiarizado, seas cristiano o no. Es esta idea de lo que pasó en el Jardín del Edén y la la posibilidad de que Adán y Eva hayan sido asesinos y que la manzana tenga un significado diferente al que le hemos asignado y que la historia ha escrito.

También eres productor de esta película. ¿Puedes hablar un poco sobre el desarrollo?

Estaba trabajando con Eli Richbourg, quien desafortunadamente ya no está con nosotros. Estábamos en París trabajando en otro guión y me contó que también trabajaba con Ubisoft. Ellos sabían que estábamos trabajando juntos y les interesaba reunirse conmigo para dialogar sobre una película de este juego, Assassin’s Creed. Me preguntó si me interesaba y les dije que sí, que absolutamente. Nos sentamos a dialogar sobre el juego, me explicaron los que eran los templarios, los asesinos, el concepto científico de memoria genética y reconocí que era un mundo estupendo que se adaptaría muy bien al cine. Me atrapó desde esa primera reunión. Pensé que era un mundo fascinante, con dos facciones que se enfrentan por el futuro de la humanidad. Como dije, la idea se prestaba para una excelente experiencia cinematográfica.

Has sido Steve Jobs, Mabeth, Magneto y ahora estos dos personajes. ¿Qué tienen en común todos estos personajes y qué buscas en un rol?

Lo que tienen en común es algo que debes decidir tú, yo solo los acepto mientras me llegan. Me atrae la historia, no necesariamente el personaje que interpreto. La historia, primero que todo. [Me atrae] un guión con una historia original, provocadora, que me haga sentir algo en la panza o me haga sentir algo que no pueda intelectualizar. También me atrae el director. Trato de reunirme con él, entender su visión y ver si existe química entre nosotros. Trato de escoger personajes que no haya explorado antes. Siempre hay elementos que son similares, pero trato de no repetirme mucho.

¿Fue físicamente desafiante hacer esta película?

Mientras uno se pone más viejo, se torna más desafiante (riéndose), pero hay personas que son excepciones a la regla. El entrenamiento fue diferente a cuando estaba haciendo “300”. Me dio un poco de trabajo, pero me lo disfruté. Es parte del trabajo. Solo tuve que asegurarme de no lesionarme más de lo normal y construir un poco de fuerza física. Pero sí, el entrenamiento fue una gran parte del proyecto. Entrenábamos cinco días a la semana para lograr la condición. También practicamos boxeo para mejorar el cardio.

¿Cuáles son los desafíos de crear un nuevo personaje y mantenerse fiel al tono del videojuego?

Uno de los desafíos más grandes de hacer una película de “Assassin’s Creed” es tratar de destilar y simplificar todo el material que existe. Con estas adaptaciones siempre existirá una gran cantidad de respeto y falta de respeto. Creamos una regresión original y personajes que no existen en el juego, pero también tomamos elementos que son muy importantes, como el Animus, el Efecto Sangrado, y el Artefacto. Mantuvimos estos elementos sagrados del juego y otros que para nosotros eran geniales y funcionaban muy bien. No queríamos cambiar cosas solo por cambiarlas, pero al mismo tiempo, eso es un juego y esto es una película, y creo que ahí entra la “falta de respeto” de la que hablo. Por ejemplo, el Animus funciona bien en el videojuego, pero alguien sentado en una silla no es visualmente interesante. El Animus que nosotros creamos está mucho más atado físicamente al personaje. Cuando Callum está en una regresión, experimenta los movimientos. La gente de Ubisoft quedaron muy complacidos con nuestra idea y tal vez hasta la utilicen en juegos futuros.

Recientemente terminaste de filmar “Alien: Covenant”. ¿Dirías que esta película se siente un poco más cerca de “Alien” que “Prometheus”?

Sí, diría que tiene la misma escala de “Prometheus” con los elementos de terror de “Alien”. “Assassin’s Creed” estrena en Puerto Rico el jueves, 29 de diciembre del 2016.

Por: Movie Network