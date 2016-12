"Hackean" la cuenta de Sony Music y anuncian muerte de Britney Spears

Un grupo de piratas informáticos “hackeó” la cuenta de la red social Twitter de la discográfica Sony Music y divulgó la noticia falsa de la muerte de la estrella del pop Britney Spears, informó The Hollywood Reporter.

“RIP @britneyspears” rezaba el tuit publicado por la cuenta de Sony Music poco después de las 08 horas (ET), que daba cuenta de la noticia falsa, seguida del emoticono de una carita triste y la etiqueta “#RIPBritney 1981-2016”.

En la cuenta de Twitter de la compañía discográfica se publicó posteriormente otro mensaje, en el que se informaba de que la artista “estaba muerta por accidente”, y de que más adelante se informaría de más detalles del caso, también seguido por la misma etiqueta y otro emoticono de una cara triste.

The Hollywood Reporter, que publicó los mensajes, finalmente retirados de la cuenta, aseguró que una media hora después del primer tuit apareció otro mensaje en el que un grupo de piratas informáticos conocido como OurMine se atribuyó la autoría de la noticia falsa.

“@britneyspears aún está viva #OurMine”, rezaba ese último tuit, en el que el propio grupo de piratas informáticos informaba también de que alguien se había conectado a la cuenta desde “una nueva” dirección IP, con lo que aparentemente confirmaba la intrusión.

Estos mensajes fueron finalmente retirados y Sony Music, que no ha hecho comentarios sobre el incidente, dejó en la cuenta vídeos viejos con apariciones de la cantante en programas de televisión.

Los mensajes de la noticia falsa, sin embargo, se han seguido retuiteando en la red social pese a haber sido borrados en la página de Sony Music Global.

Britney Spears (McComb, Misisipi, 1981) publicó en agosto pasado “Glory”, su primer trabajo discográfico desde “Britney Jean” (2013), un álbum que no tuvo una buena respuesta comercial.