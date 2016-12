Gricel Mamery revela porqué no piensa en matrimonio

La animadora Gricel Mamery admitió que cierra “muy feliz” el año por la gran oportunidad profesional que ha tenido al formar parte de “Juntos en la mañana”, de WAPA TV.

“No imaginé regresar, porque veía que muchos programas tenían su gente. ¡No imaginé el regreso a WAPA TV! Fue una sorpresa maravillosa y estoy muy agradecida de la gente que confió en mí. El equipo es tremendo y volver a trabajar con Rafael José es una maravilla. Es un aliento; él es mi pana, mi hermano”, puntualizó.

Sobre su labor, también, al lado de Ramón Gómez (“Gato”), Mamery afirmó, “él es otra cosa. Es chulísimo y refrescante”.

Mencionó, además, que todos se vacilan a la jefa Sonia Valentín, resaltando que “ella se dañó con nosotros”.

“Todo es en buena lid. Así que estoy contenta, feliz”, añadió la artista, en entrevista con la agencia Inter News Service.

Entre las expectativas de Gricel para 2017 está que los televidentes se gocen aún más “Juntos en la mañana”, porque “nosotros trabajamos para ellos. ¡Qué la pasen bien!”.

“Esta es mi vocación y me encanta llevar alegría a la gente. ¡Es maravilloso!”, enfatizó.

Cuando culmine este año, Gricel pedirá “muchos años de vida, mucha salud. Uno llega a un punto en la vida que lo que quiere es salud”.

“No me interesa nada material. Ya no compro nada ni para mí. Estoy en una etapa en mi vida en que quiero disfrutar día a día. No pienso en el pasado, ni en el futuro. Estoy viviendo día a día, disfrutando mi vida y la de mi hijo Noel”, agregó.

En cuanto al amor, la anfitriona destacó que “va y viene. El día que venga, ¡bienvenido! Yo lo que quiero es divertirme con mis amigos, con mi familia… Y si hay amigo especial, pues pasarla bien”.

Reveló que “no tengo expectativas (en el) futuro de matrimonio ni nada. Estoy viviendo el momento. Soy una persona amorosa. Me encanta amar y ser amada. No quiero pensar en papeles, aunque uno nunca puede decir de esta agua no beberé”.

Al momento de la entrevista, Gricel esperaba el regreso de Noel, quien estudia en Virginia, y analizaba un posible viaje.

“Él estudia en Virginia hace un año y medio. Está de vacaciones de Navidad. Él es mi mayor regalo…Le encanta mucho su casa y estar con sus amistades”, comentó.

Ante la llegada de un nuevo año, Mamery exhorta al pueblo a que “hay que tener mucha paciencia”.

“Puerto Rico es una isla muy pequeña. Hemos pasado por mucho. Siento que vamos a levantarnos y salir adelante”, recalcó.

Gricel Mamery precisó, para finalizar, que “la gente aquí es muy luchadora. Aquí hay gente que quiere trabajar y salir adelante. Yo creo en la gente que quiere salir adelante, que trabaja y no se da por vencida. Vivo muy orgullosa de mi gente. Todo va a arreglarse. Tengo muchas esperanzas y pasará…”.