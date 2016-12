Actriz de Princess Leia en intensivo tras ataque cardíaco

La actriz estadounidense Carrie Fisher, muy conocida por su papel de princesa Leia en “Star Wars”, está estable en intensivo de un hospital de Los Ángeles tras sufrir un ataque al corazón ayer durante un vuelo.

Así lo explicó el hermano de la actriz, Todd Fisher, a la cadena CNN, sin dar más detalles al respecto. Fisher, de 60 años, volaba de Londres a Los Ángeles cuando, quince minutos antes de aterrizar, tuvo un paro cardiaco, según información de TMZ, medio especializado en famosos. La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomo tierra.

El medio especializado The Hollywood Reporter citó a varios pasajeros del avión que se hicieron eco de la emergencia sanitaria en la red social Twitter. “No sé cómo procesar esto pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que se ponga bien”, dijo en su cuenta de Twitter la actriz Anna Akana, que se encontraba en el avión y que añadió que la intérprete no respiró durante “unos diez minutos”.

Personal de United Airlines, la aerolínea que operaba el vuelo, aseguró a TMZ que la actriz se encontraba “inconsciente” cuando aterrizó el avión. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a The Hollywood Reporter que, poco después del mediodía, un equipo médico acudió a la puerta 74 del aeropuerto de la ciudad californiana para atender a un paciente que había sufrido un paro cardíaco durante un vuelo.

De acuerdo con este mismo portavoz, los médicos proporcionaron “soporte vital avanzado” a la paciente antes de ser transportada. Numerosas celebridades de Hollywood mostraron de inmediato su preocupación y sus mejores deseos para la recuperación de Fisher.

“Como si 2016 no pudiera ponerse peor… Mando todo nuestro amor a Carrie Fisher”, dijo en Twitter el actor Mark Hamill, compañero de la actriz en “Star Wars”, donde interpretaba a Luke Skywalker.

También Peter Mayhew, el actor que daba vida a Chewbacca, empleó las redes sociales para pedir oraciones para su “amiga” y “la en este momento princesa favorita de todo el mundo”.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de “Star Wars” en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: “Star Wars: A New Hope (1977)”, “The Empire Strikes Back” (1980) y “Return of the Jedi” (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga “Star Wars: The Force Awakens” (2015) y además está confirmada su participación en “Star Wars: Episodio VIII” (2017).