Nace "nueva enemiga" de Indy Flow

La autoproclamada “Diosa del género urbano”, Zuania Vélez, mejor conocida como “Indy Flow” tiene otro “enemiga” en el dicho género. Luego que Lisa M lanzara su tiraera hace unos días para Indy, sale a la luz Alaysha.

La canción, al momento de esta nota, cuenta con más de siete mil reproducciones en YouTube. Se titula “R.I.P. Indy Flow Te vamos a cazar“.

“Antes de que te entierren, tú no puedes compararte con Ivy Queen. Tú no tienes flow, tú no tienes flow, tú no tienes flow pa’ estar fronteando”, dice parte de la canción.

“Tú eres la diosa sí, pero la diosa de hacer el ridículo. Mija, hay que medicarte”, dice otra de las estrofas más fuertes en contra de Vélez.

Discreción con el lenguaje explícito.

Tiraera de Lisa M a Indy Flow: