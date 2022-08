Thalía y Tommy Mottola celebran su aniversario de bodas.

La cantante mexicana Thalía y su esposo Tommy Mottola celebran su décimosexto aniversario de bodas.

“Thank you loves for this beautiful video! Celebrating 16 years!!!! ⭐️ ¡Gracias a todos mis amores por este vídeo tan lindo!💖😘💋¡Ya 16 años!”, escribió la intérprete de “Amor a la mexicana” en su cuenta de Instagram junto a una compilación de videos. La canción “Por lo que reste de vida” acompaña el dicho video.

La artista, de 45 años, y el empresario, de 67 años, procrearon dos hijos; Sabrina Sakaë, de 9 años, y Matthew Alejandro, de 4 años.

La pareja se casó el 2 de diciembre de 200 en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.