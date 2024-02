“No moriré, soy Juan Gabriel” : Fueron sus declaraciones antes de morir

Se sigue generando información en torno a la muerte de Juan Gabriel. El cantante mexicano falleció el pasado 28 de agosto y continúan las revelaciones de su gente cercana.

Siguen las noticias en torno a la muerte de Juan Gabriel. El cantante mexicano falleció el pasado 28 de agosto y su gente más cercana sigue dando información sobre él.

Esta vez fue uno de sus peluqueros, Luis Murrieta, quien platicó con el programa “Suelta la sopa de Telemundo. Durante su conversación con el show de espectáculos mostró el último correo electrónico que le envió el “Divo de Juárez“. En las líneas se puede leer que el cantante no estaba bien de salud, sin embargo quería seguir viviendo.

“Gracias, mi Luis… No estoy bien de salud. Pero… necesito tiempo, solo tiempo, es difícil. No moriré, soy Juan Gabriel. Te veo el martes a medio día para ya sabes, por agradecimiento por ser el gran amigo incondicional… Ayudaré a cumplir tu sueño. Te acompletaré para que te ayudes al local que siempre has soñado… Te quiero”. Se puede leer en el supuesto email que envió el intérprete de “Amor eterno.

El correo está fechado un día antes de la muerte del divo, el 27 de agosto.

Además el estilista también negó haberse encargado de presentarle jóvenes al cantautor y mucho menos haber conocido al supuesto último novio del popular cantautor, Efraín Isaac Martínez. Y aclaró: “Él trabajaba en el staff y solo era un empleado más de Juan Gabriel”.

Así era la relación de Juan Gabriel con su nuera

Simona Aguilera, esposa de Iván Aguilera, concedió una entrevista al programa “Al rojo vivo de Telemundo, durante la entrega de los Latin American Music Awards en Hollywood, California. En sus declaraciones, dijo que Juan Gabriel marcó su vida para siempre y reveló que “El divo de Juárez le enseñó a hablar español.

“Cuándo lo conocí por primera vez hace casi 10 años, él me dijo: ‘Simona, yo quiero platicar contigo, entonces yo te voy a enseñar español’”, aseguró la esposa del hijo del cantante.

Simona tiene cinco años de casada con Iván, con quien tiene dos hijos.