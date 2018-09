Nuevo tráiler de Bumblebee muestra a los Transformers clásicos

Tenemos que admitirlo, la franquicia de Transformers no pasa por su mejor momento. Por eso nos tomó a todos por sorpresa que Paramount decidiera dar un golpe de volantey producir mejor un spin-off sobre Bumblebee.

Como ya vimos en su primer avance la historia sería una suerte de precuela, con una historia narrada en la década de los ochenta. Acompañada por un planteamiento que parece un guiño de cortejo para los fans originales de esta saga.

Este último detalle, como un sorpresa grata, acaba de ser confirmado en el más reciente avance para Bumblebee. Ya que descubrimos que aparecerán los demás personajes de Transformers que todos conocemos. Pero lo inesperado aquí es que todos regresan con sus diseños originales.

En los poco más de dos minutos del tráiler vemos a Shockwave, Starscream, Shatter, y Dropkick. Todos idénticos a como los recordamos en la caricatura original.

Sin embargo el que se roba las palmas termina siendo Optimus Prime. Que hace también una aparición, con el diseño clásico que los fans tenían más de una década exigiendo.

Travis Knight, director de Kubo and the Two Strings, toma aquí el relevo de Michael Bay y parece que está armando algo interesante con Bumblebee.

Será necesario esperar hasta el 21 de diciembre de 2018para ver la película. Pero este avance mejora las expectativas.