Roselyn Sánchez: "por representar a mi país, yo me sacrifico"

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez le dejó saber a sus seguidores que "me siento bien", para realizar su participación mañana en los premios Latin Grammys.

Desde los ensayos del evento, Sánchez hizo un Facebook Live para comunicar que aunque "no estoy 100 por ciento recuperada, me siento bien. Y yo les prometo que me estoy cuidando", luego de que se diera a conocer su participación en los premios a pocos días de haber dado a luz a su segundo hijo, lo que ocasionó que sus seguidores mostraran su preocupación en redes por la salud de la también bailarina de profesión.

"Poquito a poquito he leído comentarios en mi 'social media', que hay mucha gente preocupada que me dicen 'Roselyn, cuídate que acabas de tener un bebé y es un peligro, tienes que estar en descanso'. Tienen toda la razón, pero ya me comprometí, y estoy aquí", manifestó la actriz.

Sobre el menor, dijo que está al cuidado de "dos nanas" y que "está tranquilo. Está todo bien. Así que no se preocupen", reiteró.

Sánchez dijo sentirse agradecida por la invitación al evento y que "por representar a mi país, yo me sacrifico".

"Vamos a hacer el show mañana, va a quedar muy lindo. Lo estoy haciendo con mucho amor para toda mi gente de Puerto Rico", manifestó.

Asimismo pidió que la tuviesen en oración. "Todo va a quedar muy lindo".

También aseguró que su compañero Jaime Camil le está cuidando.

agradecio los buenos deseos y por preocuparse.

Hace exactamente una semana que la boricua dio a luz a su segundo hijo, Dylan Gabriel Winter.