Encendida la chispa de Buenos días, Estereotempo

Los vientos huracanados de María destrozaron la infraestructura del país, pero, a su vez, han afianzado la solidaridad entre colegas y amigos.

Esto pasó con Gil Marie López, Otilio Warrington (Bizcocho) y Rey Agosto, animadores de Buenos días, Estereotempo.

Y a falta de electricidad hasta han pernoctado en las instalaciones de la emisora de Spanish Broadcasting System (SBS). Así que imagine las historias que tienen para contar.

Bizcocho no tiene reparos en confesar que lo más que le afectó de la secuelas de María es que tuvo que trabajar sin poder bañarse.

“Yo sabía que algún huracán nos iba a hender como avellana, pero hemos vuelto a ser lo que éramos en los años cincuenta. Hemos vuelto a ser gente”, manifestó Bizcocho con su característico sentido del humor, al aclarar: “Ha sido espantoso, pero es que no había agua”.

No obstante, más allá de afianzar la realización laboral, el trío de locutores destaca la función del medio de comunicación, especialmente ahora tras el colapso de las telecomunicaciones en la isla.

“Lo bueno de la radio es que podemos escuchar y servir de inmediato al público. De eso se trata. Nuestra función primordial es informar y servir a las personas. Como parte de este servicio, también entra la parte del entretenimiento”, destacó Eric Martínez, productor del espacio que se transmite por el 96.5 FM de 5:00 a 10:00 de la mañana de lunes a viernes.

En cuanto a la estructura del programa, explicó que se ha ido adaptando a las necesidades de la audiencia relacionadas con los temas que giran en torno a la emergencia nacional, pero sin perder su esencia.

“Se siguen tocando los temas de actualidad, pero sin dejar a un lado la chispa del programa. No importa los cambios que hayamos tenido, siempre hemos mantenido la química entre todos los componentes del programa. Somos una gran familia”, enfatizó Martínez.

Asegura que el más charlatán del programa es Bizcocho, pero lo cierto es que Rey no se queda atrás.

“Una de las cosas que más me ha impactado del huracán María es que creo que el puertorriqueño subestimó lo que es un huracán categoría 5. Me decían: ‘Eso no viene para acá’, y luego ver toda esta devastación. Eso me impactó mucho porque no estábamos preparados. Pero realmente hay que reírse ante la adversidad porque la risa es la mejor medicina”, exhortó Rey.

En un tono más serio, la locutora exhortó a seguir trabajando por el país.

“Con esto de María creo que todos nos hemos reinventado porque a todos nos ha cambiado la rutina diaria, pero dentro de todo, estoy bien esperanzada de que todo va a estar bien. Tenemos que continuar trabajando por el país porque nosotros somos los que estamos aquí. Tenemos que echar el país adelante”, comentó Gil Marie.

Lo más que le impactó es “que muchas familias perdieran sus techos y hogares”.

“He tenido la oportunidad de llegar a algunos municipios para llevar suministros y llevarles un abrazo de esperanza. Esa palmadita en la espada ha tocado mi corazón de manera profunda”, comunicó emocionada.

En ese sentido, los locutores también destacaron su responsabilidad social como portavoces del pueblo y los esfuerzos que han realizado para canalizar diversas ayudas para los más necesitados.