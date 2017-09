Artistas solidarios con Puerto Rico

Todo lo dejo en las manos del todo poderoso. El que todo lo puede salimos del otro bien y de este también. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Dios protege a todas las familias de Puerto Rico incluyendo a la mía.

