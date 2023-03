Costosa la lucha de los “malls”

Economic Cost of Opposition of Plaza-1-1 by MetroPuertoRico

Los pleitos de los centros comerciales son altamente conocidos en Puerto Rico. Lo que se desconoce es su impacto en la economía.

Metro tuvo acceso a parte un estudio realizado por el economista Edwin Irizarry Mora que calcula en más de $2,000 millones el impacto económico por las acciones legales de Plaza Las Américas para evitar o retrasar proyectos de construcción de competidores. Este análisis estima en sobre 5,063,000 los pies cuadrados de proyectos comerciales y de servicios cuya construcción se retrasó o evitó. El documento —que llegó de forma anónima a Metro— aparenta haber sido comisionado.

Irizarry Mora analiza 11 proyectos que fueron impugnados por Plaza Las Américas desde principios de los 90 hasta el presente. Si se suman todos, el retraso en los trámites de permisos puede alcanzar los 46 años. El economista estimó un impacto en la inversión en construcción de $2,300 millones. Esto, a su vez, habría impactado más de 40,000 empleos directos e indirectos. El documento tiene una ficha técnica para los cálculos.

Por su parte, la administración de Plaza Las Américas respondió a Metro en declaraciones escritas que “no podemos reaccionar a unas aseveraciones de un estudio desconocido, del que no sabemos quién lo comisionó o con qué propósitos. Tampoco sabemos en qué época se trabajó, qué metodología se utilizó o en qué premisas económicas se basó este”.

Los proyectos analizados son Sambil Shopping Mall, The Mall of San Juan, Coliseum of Puerto Rico, Convention Center District, Expo Center at Coliseum Roberto Clemente, la reconstrucción de Sedeco en Hato Rey, Río Bayamón Plaza Shopping Mall, Plaza Puerto Rico en Dorado, Sam’s de Ponce, Inabón Shopping Mall en Ponce y Sembler Shopping Mall en Carolina.

Te recomendamos estos artículos: