Aceptan en Harvard a egresada de la UPR Humacao para completar doctorado

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) anunció que Leeza M. Santiago Millán, egresada de ese recinto, fue admitida al programa doctoral de Ciencias Biológicas y Biomédicas en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Estudiante de Caguas es aceptado en Harvard Ángel Gómez es alumno del Colegio Notre Dame de Caguas y fue parte del programa Bright Stars de la Fundación Kinesis

La joven, quien cursó sus estudios en el programa de Biología General, no estaba totalmente clara “de qué hacía en ciencias”. Se graduó de la Escuela Vocacional Ana Delia Flores Santana de Fajardo, e inmediatamente fue admitida en el recinto de la UPR en Humacao donde a medida que enfrentaba los cursos del bachillerato, evolucionó su contacto con las ciencias y “de una cita a ciegas a una segunda cita” como ella lo describe.

“Ser admitida de la Universidad de Harvard no era parte del plan futuro de vida que hubiera considerado en algún momento. Pero sucedió. Las experiencias de investigación subgraduada en el recinto humacaeño y los internados de investigación subgraduada durante los veranos en Estados Unidos me permitieron afianzar y desarrollar cada vez más mis destrezas e intereses científicos”, explicó la joven a través de declaraciones escritas.

El periodo de 2016 al 2018 marcó el giro definitivo hacia las áreas de ciencias para la joven, con aplicaciones variadas: química orgánica, biología celular-molecular, genética, endocrinología y neurociencia. La UPRH, los laboratorios del National Institute of Health (NIH) en Maryland, la Universidad de Pennsylvania y Michigan State University fueron los escenarios de ese desarrollo y crecimiento científico, que produjeron oportunidades excelentes.

Cabe señalar que Leeza fue receptora de varios premios de viaje (“travel awards”) y reconocimientos por sus aportaciones en proyectos científicos, presentaciones orales y de afiches. Antes de graduarse de bachillerato en el 2018, una publicación científica en el Molecular “Biology of the Cell” y otra en el “Biophysical Journal” confirmaron las aportaciones de ésta a la comunidad científica. Simultáneamente con estas experiencias, perteneció a diversas organizaciones estudiantiles y colaboró en actividades de impacto comunitario.

"No soy un caso especial, no soy dotada, tampoco nací en cuna de oro. Los artículos publican el éxito y todos los momentos gratos, pero no platican sobre las trasnochadas, todas las cartas de rechazo, la depresión, y el síndrome de impostor que todos los días me abraza. Lograr las metas requiere sacrificio, no un milagro. Y cuando las alcanzas, todos los malos ratos se quedan atrás y te regocijas en tus logros. Determina qué es lo mejor para ti, rodéate de personas dispuestas a apoyarte siempre, escucha consejos y solicita a todo. Y si te rechazan, sigue pa’lante porque otras oportunidades te esperan”, reiteró la orgullosa egresada de la UPRH.

Antes de graduarse, Leeza había sido aceptada en un programa post bachillerato (Postbaccalaureate Research Education Program-PREP) en la Universidad de Carolina del Norte. Cuando llega la noticia de su aceptación en Harvard al programa doctoral, la joven, que tímidamente se acercó a su cita ciegas con las ciencias en la UPR Humacao confirmó que había sido la mejor cita de su vida. "Durante todo el camino hay que preservar con humildad, y cuando se alcanza la cima, hay que recordar de dónde venimos para ayudar a otros subir”, finalizó la joven.