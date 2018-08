Estudiantes del RUM ganan primer lugar en feria internacional realizada en Michigan

Un grupo interdisciplinario de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) obtuvo el primer lugar en la categoría de diseño industrial del foro internacional Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education (PACE), que se llevó a cabo en el Tech Center de General Motors (GM) en Michigan, Estados Unidos.

La delegación colegial fue, además, la líder de un equipo interuniversitario que tenía el reto de crear un dispositivo de movilidad liviano para la generación de los “baby boomers” de una megaciudad.

Durante la competencia, auspiciada por GM, el colectivo también logró el segundo lugar en la categoría de carreras, que se incluyó este año.

“La colaboración internacional quedó detenida cuando estuvimos sin electricidad, y para el grupo de estudiantes fue un reto reactivar la colaboración y poder entregar un prototipo que funcionara en el mercado, fuera fiel al diseño industrial, que tuviese una ingeniería robusta y una manufactura que dejara a los jueces sorprendidos”, explicó el doctor Ricky Valentín, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica (INME) y mentor de PACE-RUM.

Capitaneados por Christian Hernández Padilla, quien cursa su cuarto año en INME, integraron además el conjunto Tania del Mar Ortiz, Ivana Barski y Kevin Rodríguez, del mencionado Departamento. Asimismo, Yadeiliz Mari, de Inglés; Jean Almodóvar, de Ciencias Políticas, y Noel Valentín, de Ingeniería Eléctrica y Computadoras.

El grupo contó con el apoyo de Ulpiano Almodóvar, técnico de laboratorio y experto en manufactura de INME.

“Este es el último año de PACE, así que cerramos con broche de oro. Significa un montón representar el nombre de nuestra Universidad y que sepan que el Colegio es el mejor y no tenemos nada que envidiarles a otras universidades”, sostuvo Hernández Padilla.

El modelo ganador, denominado Alsist, estuvo inspirado en una bicicleta inglesa conocida como penny farthing, que se caracteriza por su rueda grande en la parte frontal.

“Alcanzamos el primer lugar en diseño porque presentamos una solución innovadora y funcional que impactó a los jueces. El reto era crear un vehículo que resolviera el problema de transportación intermedia. Por ejemplo, si la guagua te deja en una parada, pero todavía tienes que llegar a casa. Uno de los retos era que fuera reconfigurable o plegable”, añadió el capitán.

Explicó que otro de los requisitos “es que fuera autónomo y, si tenía alguna otra aplicación, también era muy importante. En nuestro caso, le diseñamos sistemas de software para que cuando no se use, siga a la persona, como un pequeño robot”.

Por su parte, la rectora interina del RUM, Wilma Santiago Gabrielini, agregó que “el espíritu de resiliencia de nuestros estudiantes es característico de lo que nosotros llamamos cría colegial. Felicito a estos jóvenes por representar dignamente al Colegio, a la Universidad de Puerto Rico y la isla. Nos sentimos orgullosos de sus logros”.