Ant-Man vuelve a la pantalla grande y esta vez lo acompaña The Wasp

Paul Rudd está de vuelta en su papel del Hombre Hormiga, a quién vimos por última vez en "Capitán América: Guerra Civil", con el equipo que enfrentó a Iron Man. Sin embargo, esta vez vuelve a lado de Evangeline Lilly como The Wasp o La Avispa, y Michael Douglas como el científico Hank Pim. En el nuevo avance, podemos ver a Evangeline Lilly en su traje de The Wasp, ahora como compañera de Ant-Man y veremos todo lo que ocurrió con Ant-Man después de los eventos ocurridos en "Capitán América: Guerra Civil". Su estreno en Estados Unidos, está programado para el 6 de Julio de este año, aunque aún no hay fechas confirmadas para el resto del mundo.