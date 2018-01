Los 5 nominados a mejor dirección en los Óscar

La máxima nominada fue la última cinta del tapatío Guillermo del Toro, The Shape of Water, con 13 candidaturas, entre ellas Mejor película y Mejor dirección. Tras la cinta de Del Toro se sitúan Dunkerque y Blade Runner 2049 con ocho nominaciones, Star Wars: Los últimos Jedi y El hilo invisible, con siete. Tres anuncios en las afueras, la gran favorita junto a La forma del agua, se ha tenido que conformar con seis nominaciones, las mismas que El instante más oscuro. Los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine optarán a llevarse alguna de las 24 categorías en la gala dirigida por Jimmy Kimmel que se celebrará el 4 de marzo.Estos son los seleccionados en la categoría mejor director: Greta Gerwig, Lady BirdChristopher Nolan, DunkirkGuillermo del Toro, The Shape of WaterPaul Thomas Anderson, Phantom ThreadJordan Peele, Get Out¿Qué director crees que logre este reconocimiento?