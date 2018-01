​Francia: El río Sena se desborda y podría alcanzar crecida histórica

El río ahora ha alcanzado casi cuatro metros (13.12 pies) sobre su marca de agua normal.La inundación ha causado importantes disturbios en las carreteras y túneles que corren cerca del río, lo que ha provocado un cierre parcial de la línea del tren Regional C de París (RER C). Además, todo el tráfico fluvial, incluidos los barcos de crucero, se ha suspendido debido a que los niveles elevados de agua significan que no pueden pasar por debajo de los puentes. No se espera que el río alcance el nivel récord de 8.62 metros (28.28 pies) establecido en la famosa inundación de 1910. Video: Ruptly.