El desesperado mensaje de la madre de Óscar Pérez, el ex policía que desafió al gobierno de Maduro

Así comienza el mensaje de una mujer que se identifica como la madre del conocido como el "policía rebelde" de Venezuela. El ex policía y actor, que se encontraba prófugo tras lanzar granadas contra el Congreso, fue encontrado por la policía venezolana en el sector de El Junquito, en Carracas. "Dejen que se entregue. Resguárdenme su vida. Cualquier cosa que le suceda ustedes van a ser responsables, esto se va a saber a nivel internacional. Dejen que se entregue, no es ningún asesino, él está luchando por su país, por Venezuela", explica la madre de Pérez en un video difundido por redes sociales. En la serie de registros difundidos por el actor más temprano, se le ve ensangrentado denunciando que les están disparando con lanzagranadas y francotiradores, mientras ellos ya habían anunciado que se entregarían. Venezuela no quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir", aseguró mientras se escuchan disparos de fondo.Francisca Herrera