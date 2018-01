​Impacto en la web por "moto fantasma" que viaja sin conductor en Malasia

Un extraño suceso ocurrió en Malasia, cuando una motocicleta fue filmada viajando en una carretera sin un conductor visible a bordo. Las imágenes que fueron subidas a Facebook, no muestran a ningún sujeto que conduzca el vehículo, por lo que el comentado y escalofriante video obtuvo alrededor de 1.5 millones de visitas en tan solo un día, además de 13 mil reacciones y 2 mil comentarios. Las interpretaciones de los usuarios no se hicieron esperar, desde los convencidos y asustados por la veracidad del hecho hasta los incrédulos que intentaron compartir sus teorías, comentarios como “el piloto debe estar escondido al otro lado” o “el conductor debe haberse caído”, fueron de los más escépticos. Otra de las creativas teorías, es que “el sujeto murió por infringir las leyes del tránsito y ahora advierte a los demás para que no terminen como él”, lo cierto es que el video aún no tiene una explicación oficial. Video: YouTube un maza.