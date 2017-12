Pareja olvida a su bebé en un UBER

Un conductor de un Uber denunció a través de un video que publicó en las redes sociales un descuido de unos padres de familia; quienes olvidaron a su pequeño bebé en la unidad de transporte público. El chofer compartió un video en donde explicaba la situación acompañado de un mensaje: "Olvidar un cel está bien, pero un bebé, un bebé… no ma…", compartió., . Aseguró que al legar a su destino, las personas que lo abordaron se bajaron, en ese momento se escucha sonar su celular y presuntamente le preguntan por el bebé. "Sí, me di cuenta al legar al semáforo, ya voy llegando". Un gracias se escucha como respuesta al chofer. En el video no se especifica el lugar donde ocurrió el incidente, pero de acuerdo con usuarios de redes el olvido ocurrió en algún estado del norte del país. Supuestamente se escucha la voz preocupada de una mujer preguntando por el bebé. "Siempre olvidan todo, los celulares, pero hoy sí se pasaron porque olvidaron a un bebé, olvidaron a un bebecito, ahorita vengo aquí a entregarlo, es una calle de terracería y, este, se bajaron todos, llegué al destino, bajaron todos, el mandado y todo", finaliza el supuesto chofer. Con información de la Silla Rota