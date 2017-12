​Perú: Difunden en Twitter la reacción de Fujimori tras recibir indulto presidencial

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, indultó al ex líder autoritario, lo que desencadenó enfrentamientos callejeros en la víspera de Navidad cuando los manifestantes denunciaron la decisión como parte de un crudo acuerdo político. La decisión absuelve a Fujimori de condenas por crímenes contra los derechos humanos e injerencias cuando su gobierno de derecha estuvo en el poder entre 1990 y 2000, y podría definir el legado de Kuczynski y reescribir alianzas políticas. Kuczynski, un ex banquero de Wall Street que juró como candidato no indultar a Fujimori, basó su decisión en una revisión médica que encontró que Fujimori sufría de "una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", según un comunicado de la oficina del presidente. Muchos en Perú vieron el perdón como parte de un quid pro quo. Tres días antes, los partidarios de Fujimori, liderados por Kenji, salvaron inesperadamente a Kuczynski de una votación en el Congreso que casi lo saca del cargo. Video: Reuters.