El supuesto hijo ruso de Fidel Castro prepara una "increíble" revolución

El escritor Alexandr Serioguin, el supuesto hijo ruso del histórico líder de Cuba, Fidel Castro, prepara en Moscú su propia revolución: "Resucitar y digitalizar la conciencia de todos los seres humanos que

habitaron alguna vez la Tierra". "Siempre me he sentido diferente. No sólo por mi aspecto físico, que nada tiene que ver con los rasgos eslavos de mis padres. También de pensamiento. Tengo un agudizado sentido de la justicia, como el que siempre tuvo Fidel", apunta en una entrevista con Efe.Asegura que su empeño en "salvar al mundo y a la humanidad" le viene de su verdadero padre, en el que ve un modelo a seguir y las raíces de sus poco convencionales ideas.