Lanzan explosivo nuevo trailer de Bright

Protagonizada por Will Smith.El 22 de diciembre, Will Smith y Joel Edgerton traerán toda la acción al mundo en la tan esperada película original de Netflix: Bright. El audaz nuevo thriller de acción del director David Ayer (conocido por éxitos de taquilla como Suicide Squad, End of Watch y Training Day), sigue la historia de dos policías de Los Ángeles interpretados por Smith (Oficial Ward) y Edgerton (Oficial Jakoby) quienes formarán una dupla única al trabajar para mantener las malignas calles de Los Ángeles a salvo de un inframundo siniestro lleno de pandillas violentas y fuerzas oscuras.