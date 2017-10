Esto es lo que llega en noviembre a Netflix para Latinoamérica

Y claro, ¿qué mejor manera que comenzar a adornar tu casa que con algún estreno de Netflix de fondo haciéndote compañía? ¿O qué me dices de los maratones de vísperas navideñas?

Por eso, no pierdas la pista de todo lo que llegará al catálogo de Netflix durante el mes de noviembre, ¡estará increíble!

1 de noviembre

Greenleaf

Almacenados

Máxima Precisión

3 de noviembre

Alias Grace

The Big Family Cooking Showdown – Temporada 1

6 de noviembre

Nobel

7 de noviembre

Project Mc² – Parte 6

The Sinner

10 de noviembre

Dinotrux Supercharged – Temporada 1

Glitter Force Doki Doki – Temporada 2

Mea Culpa

El Mercenario

12 de noviembre

Los Huéspedes

Esta Chica es un Desastre

Letras Explícitas: Straight Outta Compton

16 de noviembre

12 Monos

Jennifer Lopez: Dance Again

Steve Jobs: El Hombre Detrás de una Mac

17 de noviembre

A Christmas Prince

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton

Luna Petunia – Temporada 3

Marvel’s The Punisher – Temporada 1

Spirit: Riding Free – Temporada 3

Stretch Armstrong & the Flex Fighters – Temporada 1

21 de noviembre

Saving Capitalism

Song to Song

22 de noviembre

Godless: Limited Series

Yo, Daniel Black

23 de noviembre

She’s Gotta Have It – Temporada 1

24 de noviembre

Cuba and the Cameraman

Frontier – Temporada 2

28 de noviembre

Glitch – Temporada 2

¿Estás listo?Con información de PCMag