¡Llamando a todos los Little Monsters! Netflix lanzó el teaser de "Gaga: Five Foot Two"

El filme tendrá su estreno mundial el viernes 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y se lanzará mundialmente en Netflix el 22 de septiembre.Acerca del filme:En el documental original de Netflix Gaga: Five Foot Two, Lady Gaga ofrece una mirada vulnerable de su vida durante uno de los periodos más cruciales de su carrera. Dirigido por el cineasta nominado al Emmy®, Chris Moukarbel (Banksy Does New York, Me at the Zoo), el documental está filmado en el estilo del cinema verité, dando a los espectadores acceso a escenas sin filtro detrás de cámaras mientras Gaga pasa el tiempo con amigos cercanos y miembros de su familia, graba y estrena su álbum Joanne en el 2016 y lucha con problemas personales. El cautivador retrato de Moukarbel capta la vida de Lady Gaga durante un periodo de 8 meses. Además de los triunfos profesionales, los espectadores la verán lidiar con intensos dolores emocionales y físicos. Otros momentos reflejan aspectos más ordinarios de su vida, ya sea asistiendo a un bautizo familiar, visitando a su abuela o cocinando y jugando con sus perros en casa. El filme puede ayudar al público a entender cómo todas estas experiencias contribuyen al arte de Gaga – y cómo, en pocos años, la intérprete que mide 157 cm (five foot two) se ha convertido en una figura empática y querida en todo el mundo.