Adolescentes ríen mientras dejan ahogar a discapacitado en Florida

En un pequeño lago del condado de Brevard, centro de Florida, murió ahogado Jamel Dunn, de 31 años, el pasado 9 de julio, pero la policía descubrió más tarde que cinco adolescentes de 14 a 16 años habían hecho un video sobre la muerte.Los adolescentes, al parecer bajo la influencia de la marihuana, según las autoridades, se escuchan riéndose de Dunn en el video publicado por Florida Today, diciéndole que va a morir y que no iban a ayudarlo mientras luchaba y gritaba. El hecho ha causado indignación, pero expertos legales dicen que según las leyes estadounidenses el grupo de jóvenes no tenían ninguna obligación de rescatar al hombre. Sin embargo, las autoridades están considerando presentar posibles cargos por delitos menores por no informar de una muerte.