Un falso Barack Obama creado con inteligencia artificial aparece en un inédito video

Investigadores de la Universidad de Washington publicaron un video donde el ex presidente de EEUU, Barack Obama, habla sobre sus logros presidenciales. El video, sin embargo, es totalmente falso. Los especialistas aplicaron inteligencia artificial y lograron crear una red neuronal artificial que simula la boca de Obama y básicamente puede hacer coincidir cualquier audio del ex presidente con su “doble”Para lograr este efecto mezclan la forma de su boca artificial con imágenes de archivo del ex mandatario o utilizan audios similares a la voz de Obama, como la de un imitador. La razón para escoger a Obama como modelo para esta primera prueba se debe que para crear la red neuronal artificial se requería una gran cantidad de imágenes de archivo disponibles. Sin embargo, este invento ha generado dudas sobre sus usos y si potencialmente podrían ser utilizados para dar información falsa.