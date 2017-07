​Trump explica lazo con presidente ruso: "Putin y yo nos llevamos muy bien"

El presidente estadounidense habla sobre su sintonía con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Dice Donald Trump que su larga reunión en la cumbre del G20 fue una buena señal. Y que los dos países pueden trabajar juntos en temas como el alto el fuego en Siria. “Creo que nos llevamos muy, muy bien. Somos una potencia nuclear tremendamente poderosa, y ellos también. No tiene sentido no tener algún tipo de relación”, ha dicho Trump en una entrevista televisiva. Y ha lanzado dardos contra la que fue su rival, Hillary Clinton. Afirma que Putin hubiese estado más feliz con ella como presidente ya que no hubiera gastado tanto en las fuerzas armadas como él planea. Pero lo cierto es que las investigaciones sobre el llamado Rusia-gate apuntan a que el Kremlin apoyó la llegada al poder de Trump. Video: Reuters.