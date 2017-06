Chica casi muere tras caer de juego mecánico en Estados Unidos

La adolescente de 14 años disfrutaba en el”Sky Ride”, un juego de góndola del Parque de Atracciones Six Flags, cuando de repente se abrió la puerta, su compañero logro agarrarla y quedo colgando de la góndola a punto de caer. Por suerte un grupo vio lo que estaba sucediendo y se juntarse bajo ella para recibirla al caer y que no sufriera heridas. “¡Ellos te recibirán, linda! Adelante”, grita un hombre mientras la muchacha cae y los espectadores aplauden a la gente que la recibe. Unas personas se la llevan luego. No se sabe claramente cómo fue que la menor se zafó de la barra de seguridad, pero en el video se logra escuchar a las personas mencionar que se encontraba atorado antes de que ella se soltara y cayera. Tras los hechos personal médico del parque atendió a la joven y la llevaron en ambulancia a un hospital para descartar cualquier herida. El parque por medio de un comunicado indicó que la seguridad de las personas es primordial. Con información de La Silla Rota